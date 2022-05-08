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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 17:42

В ДТП с участием шести автомобилей пострадали шесть человек

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В ДТП с участием шести автомобилей пострадали шесть человек В ДТП с участием шести автомобилей пострадали шесть человек В ДТП с участием шести автомобилей пострадали шесть человек

В округе Дан произошла авария с участием шести легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места ДТП в больницу "Ихилов" были доставлены шестеро пострадавших. Авария произошла на 6-м шоссе на участке между развязками а-Галаха и Роках.

Состояние четырех человек оценивается медиками как средней тяжести. Еще два человека получили легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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