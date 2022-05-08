Прогноз погоды на 8 мая: повышение температуры, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 мая, температура будет выше, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 14-22, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 19-32, в Беэр-Шеве – 11-28, в Мицпе-Рамоне – 8-22, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-23, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-28, на Голанских высотах – 11-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник-вторник температура повысится. В среду ожидается небольшое понижение температуры.