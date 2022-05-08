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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 10:41

Палестинский араб выдавал себя за полицейского и совершал развратные действия

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Палестинский араб выдавал себя за полицейского и совершал развратные действия

Полиция задержала жителя Бейт-Лехема, примерно 40 лет, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении трех несовершеннолетних в Иерусалиме.

Задержанный подозревается также в том, что выдавал себя за полицейского.

Ранним утром 6 мая в полицию поступило сообщение о подозреваемом, который встретил трех подростков возле Ган а-Ацмаут в столице, представился полицейским и совершил развратные действия. Полиция приступила к интенсивному розыску подозреваемого, который вскоре был обнаружен в автобусе, направлявшемся в Бейт-Лехем. Полиция задержала подозреваемого, и срок его содержания под стражей продлен до 9 мая.

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