Палестинский араб выдавал себя за полицейского и совершал развратные действия

Полиция задержала жителя Бейт-Лехема, примерно 40 лет, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении трех несовершеннолетних в Иерусалиме.

Задержанный подозревается также в том, что выдавал себя за полицейского.

Ранним утром 6 мая в полицию поступило сообщение о подозреваемом, который встретил трех подростков возле Ган а-Ацмаут в столице, представился полицейским и совершил развратные действия. Полиция приступила к интенсивному розыску подозреваемого, который вскоре был обнаружен в автобусе, направлявшемся в Бейт-Лехем. Полиция задержала подозреваемого, и срок его содержания под стражей продлен до 9 мая.