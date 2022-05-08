Нетаниягу: "Вопрос досудебной сделки снят с повестки дня"

Глава оппозиции и лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу встретился с главами оппозиционных фракций. В ходе встречи помимо прочего, Нетаниягу сказал: "Вопрос о досудебной сделке снят с повестки дня. Мы сменим это правительство в самое ближайшее время".

Ожидается, что Нетаниягу сделал заявление о досудебной сделке, так как в коалиции постоянно говорят о том, что такая сделка будет подписана в ближайшее время. Так в коалиции пытаются остановить возможный переход дополнительных депутатов от коалиции в оппозицию. Нетаниягу, со своей стороны, попытался дать понять потенциальным перебежчикам, что он не собирается уходить из политики.

В последние дни в Кнессете циркулируют слухи о том, что в ближайшие дни еще один депутат от коалиции перейдет в оппозицию. Имя этого депутата не называется.