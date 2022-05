"Израильские друзья Украины" организовывают "Аллею памяти" на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве

Вечером в воскресенье, 8 мая, организация Israeli Friends of Ukraine проведет ряд мероприятий, посвященных Дням памяти и примирения, когда весь мир почитает память погибших во Второй мировой войне.

Организаторы приглашают всех желающих создать вместе живую "Аллею памяти" на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве (17:00-19:00). Запланирована фотовыставка и инсталляция, посвященные памяти жертв нацизма Второй Мировой Войны и русско-украинской войны, которая происходит прямо сейчас.

"Приходите с цветами, фотографиями, историями, именами погибших и тех, кто сумел выжить в этом аду. Приглашаем всех прийти и рассказать свою историю, о прошлой войне или нынешней", – пишут организаторы на странице мероприятия.

Также участники акции смогут приобщиться к арт-инсталляции, принеся с собой детские игрушки и одежду как память о детях, погибших во время обстрелов.

""Никогда больше" это фраза, которую мы привыкли так часто слышать в эти дни. К сожалению, российская война против Украины доказала, что этот слоган больше не имеет право на существование, также считают и многие пережившие обе войны", – говорит сооснователь организации Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова.

После акции пройдет еще одно мероприятие – вечер памяти, который организаторы назвали "Выжившие. Истории войны". Гости смогут услышать истории очевидцев Второй мировой войны и российской войны против Украины, говорят организаторы. Вечер состоится в Музее еврейского народа в Тель-Авиве (АНУ), который находится на территории Тель-Авивского Университета.

Вечер откроет посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Мероприятие проходит при участии и поддержке Embassy of Ukraine in the State of Israel и канадской организации Ukrainian Jewish Encounter.

Программа вечера:

19:40 – 20:15 "Дети войны" – свидетельства переживших две войны

20:15 – 21:15 Свидетельства тех, кто смог выбраться из регионов войны в Украине

21:15 – 21:45 Показ фильма "V-Day"