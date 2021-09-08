После побега террористов из тюрьмы ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских территорий

В среду, 8 сентября, силы безопасности Израиля приняли решение продлить режим блокады палестинских территорий до вечера субботы, 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Это решение было принято после проведения оперативного совещания по оценке ситуации, сложившейся после побега шести заключенных-террористов из тюрьмы "Гильбоа".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что пограничные переходы на границе с сектором Газы, а также в Иудее и Самарии откроются для провоза грузов, как и планировалось, в ночь на 9 сентября. Также через КПП будут пропускать палестинцев, имеющих разрешение на работу в Израиле.

Для перехода границы в гуманитарных и других исключительных случаях необходимо разрешение офиса координатора действий правительства на территориях.

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что, согласно оценке спецслужб Израиля, акции в поддержку палестинских заключенных, могут привести к эскалации напряженности в Иудее и Самарии. Разведка полагает, что лидеры ХАМАС могут воспользоваться ситуацией для осуществления ракетных обстрелов израильской территории.

Ранее 8 сентября палестинский информационный центр сообщил, что на территории Палестинской автономии через громкоговорители, установленные на мечетях, звучат призывы принять участие в акции в поддержку палестинских заключенных.Организаторы массового марша призывают жителей ПА после заката начать марш в сторону израильских контрольно-пропускных пунктов. Еще одна акция протеста должна пройти возле въезда в Шхем. Согласно сообщениям в израильских СМИ, пограничной полиции и армии известно о подготовке к акциям протеста в ПА.