Осквернен памятник, установленный на месте теракта в "Дольфи"

В конце недели неизвестные вандалы осквернили памятник, установленный на месте теракта в "Дольфи" – самодельную конструкцию, представляющую собой две фигуры подростков, с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать".

О том, что памятник изуродован, сообщил Виктор Комоздражник, друг одного из погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи", Диаза Нурманова. Когда в четверг, 8 апреля, Виктор приехал к памятнику, чтобы накануне Дня памяти павших за независимость Израиля (Йом Зикарон) установить там прожекторы, то увидел, что у одной из фигур отломана голова. "Ее не отрезали, а именно отломали", - сказал Комоздражник.

Жалоба по факту вандализма уже подана в полицию.

Автор памятника, Давид Шабат, заявил, что починит его в ближайшее время.

Как рассказала Светлана Чичулина, одна из организаторов ежегодных траурных церемоний памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи", в августе 2020 года автор памятника, Давид Шабат, полностью обновил его, создав новую конструкцию из особого, неподдающегося воздействию влажности, материала. Сделать это было необходимо, так как металлическая конструкция, простоявшая на этом месте 19 лет, пришла в негодность из-за близости к морю. "Давид был уверен, что новый памятник будет долговечным", - заметила Светлана.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

Теракт в "Дольфи"



1 июня 2001 года, за пятнадцать минут до окончания Дня защиты детей житель Калькилии Саид Хутари привел в действие взрывное устройство в толпе подростков, которые стояли у входа в популярную тель-авивскую дискотеку "Дольфи". Погиб 21 человек, 120 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутари был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"



Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года







