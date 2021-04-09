Президентские полномочия и попытки сформировать коалицию. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда первый президент государства Израиль Хаим Вайцман, крайне раздраженный более чем ограниченными полномочиями, которыми наделил должность главы государства премьер-министр Давид Бен-Гурион, произнес свою бессмертную фразу ("Носовой платок – это единственное, куда правительство позволяет мне совать нос"), он не мог себе представить, до какой степени иначе все будет выглядеть семь десятилетий спустя.

На этой неделе президент Реувен Ривлин в пятый и в последний раз проводил консультации с главами фракций по вопросу о том, кому поручить формирование правительства. Совершенно очевидно, что эти консультации, транслировавшиеся к тому же в прямом эфире, ничего общего с реальным политическим процессом не имели. Это был звездный час президента Ривлина, и он наслаждался каждой его минутой. Он произносил длинные витиеватые фразы, предавался воспоминаниям, намекал на несуществующую в реальности возможность возвращения мандата Кнессету. Более всего Ривлин надеялся, что произойдет что-то непредвиденное, и ему не придется передавать мандат премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Лишь позднее, когда все было кончено, стало ясно, насколько президент был против того, чтобы право формировать правительство получал Нетаниягу. Он не пригласил премьер-министра в канцелярию для традиционной церемонии получения мандата, не принял участия в фотосессии после приведения Кнессета к присяге, а в своей речи прямо сказал, что решение его сопровождалось серьезными морально-этическими тяготами.

Президент государства – человек действительно государственный, и нет сомнений в том, что ему было непросто поручать формирование коалиции политику, обвиняемому в уголовных преступлениях. Но Ривлин еще и человек, и вряд ли забыл, сколько усилий приложил Нетаниягу, чтобы не допустить его на пост президента. Очевидцы до сих пор утверждают, что перед последним кругом голосования в 2014 году приближенные Нетаниягу уговаривали депутатов голосовать за Меира Шитрита. Такое не забывается.

В какой-то момент казалось, что мандат уплывает из рук Нетаниягу. Вокруг партии "Тиква Хадаша" начали циркулировать слухи о том, что Саар взвешивает возможность порекомендовать Лапида. В "Ликуде" забили тревогу. Такая рекомендация сводила бы разрыв числа рекомендовавших Нетаниягу и Лапида к минимуму (52:51 в пользу главы "Ликуда"), подтолкнуло бы Объединенный список к тому, что хотя бы несколько депутатов от них поддержали бы Лапида, и вожделенный мандат оказался бы у главы "Еш Атид".

Саар не порекомендовал никого. Почему? Неизвестно. Кто-то считает, что Саар не захотел вмешиваться в переговоры Лапида и Беннета, кто-то полагает, что глава "Тиква Хадаша" испугался критики со стороны своих правых избирателей. Как бы то ни было, он воздержался, и по сути вручил мандат Биньямину Нетаниягу. Никто сейчас не знает, съедобен ли это плод.

"Бойтесь желаний, они сбываются", – гласит известная пословица. В окружении Биньямина Нетаниягу более всего опасались, что Лапид получит мандат первым, договорится с Беннетом и превратит Нетаниягу в бывшего премьер-министра. Но, получив мандат, Нетаниягу и его окружение оказались в почти безвыходной ситуации: коалиции нет, а провал может иметь гораздо худшие последствия, чем если бы мандат был передан Лапиду изначально.

Чтобы избежать "засады", Нетаниягу пошел на беспрецедентный шаг и пригласил Беннета на встречу в свою резиденцию. Не в канцелярию, не в лобби гостиницы, не в дом общего приятеля. В резиденцию. В святая святых семьи Нетаниягу, отношение которой к главе "Ямина" хорошо известно из материалов "дела 4000". "Мы с Сарой Нетаниягу были вместе на курсе терроризма", – мрачно пошутил когда-то Беннет. Трудно придумать более доказательное свидетельство кризисной ситуации, в которой находится премьер-министр, чем его готовность пригласить Беннета в свою резиденцию. Глава "Ямина" приехал на встречу с Нетаниягу, чтобы сказать ему одну простую вещь: "Сначала договорись со Смотричем". Очевидно, что Беннет не станет давать никаких обязательств Нетаниягу до тех пор, пока не будет убежден в том, что у того есть реальная возможность сформировать коалицию. Если такая возможность появится, начнется торг, в ходе которого Нетаниягу готов будет заплатить почти любую цену за согласие Беннета войти в коалицию. "Почти", потому что на данный момент премьер-министр не готов к ротации с Беннетом. Ни будучи первым, ни, тем более, вторым. Пока не готов.

Требование Беннета от Нетаниягу договориться со Смотричем столь же логично, сколь на данный момент невыполнимо. Глава "Ционут Датит" не готов на коалицию при поддержке РААМ, и в то же время не исключает возможности тех или иных "творческих подходов" к вопросу о создании коалиции. Смотрич понимает, что феноменальный успех его партии на последних выборах вряд ли повторится в обозримом будущем и будет готов очень на многое, чтобы коалиция была создана. "Я ничем не обязан Нетаниягу. Я обязан только своему мировоззрению и своим избирателям", – сказал он в беседах с приближенными.

Слова об отсутствии каких-либо обязательств по отношению лично к Нетаниягу перекликаются с тем, что говорят в последние дни ультраортодоксальные функционеры, особенно в партии "Яадут а-Тора". Там, во всяком случае в той части, которой руководит Моше Гафни, говорят о том, что не станут сотрудничать с Нетаниягу в его намерении отправить страну на пятые выборы. Вечером 8 апреля была опубликована информация о том, что в "Яадут а-Тора" готовы взвесить участие в одном правительстве даже с Яиром Лапидом и Авигдором Либерманом, если те пообещают сохранение статуса-кво в вопросах религии и государства. Вряд ли Либермана можно рассматривать в качестве кандидата для такого рода сделки. Лапид, в свою очередь, именем создания "правительства национального согласия и излечения" такие гарантии может дать.

Еще одна тропинка, которая ведет к созданию правого правительства – это гипотетическое решение премьер-министра баллотироваться в президенты, освободив пост премьер-министра другому кандидату от "Ликуда" (в кулуарах называют имя спикера Кнессета Ярива Левина). Этот вариант наряду с другими является запасным, а пока Нетаниягу продолжает поиск двух беглецов из любой партии, и оказывает давление на Бецалеля Смотрича.

Партия "Наш дом Израиль" вновь обозначила на этой неделе три главные задачи: смена премьер-министра, создание правительства без ультраортодоксальных партий и получение портфеля министра финансов. Многие в политических кругах обратили внимание на то, что Авигдор Либерман не упомянул арабские партии. В интервью "Кан РЭКА" глава НДИ сказал лишь, что никакого союза с ними у его партии быть не может. Означает ли это, что НДИ отвергает возможность создания коалиции, опирающейся на поддержку или не голосование этих партий осталось неясным.

Сами арабские партии продолжат борьбу между собой, уже думая о пятых выборах. Демонстративный отказ нескольких депутатов от Объединенного списка принести присягу в соответствии с протоколом стал, как считают многие, еще одним выпадом в сторону партии РААМ, взявшей курс на сотрудничество с израильским мэйнстримом.

На этой неделе начался этап слушания свидетельских показаний на судебном процессе над премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими фигурантами дел 1000, 2000 и 4000. Сам по себе этот процесс не имеет прямого влияния на формирование коалиции, однако безусловно сказывается на общественной атмосфере. Ежедневная публикация выдержек из показаний свидетелей защиты может повлиять и на израильтян, до недавнего времени равнодушных к уголовным делам премьера.





