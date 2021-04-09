За год число павших в войнах Израиля увеличилось на 112 человек

Министерство обороны сообщило, что за последний год погибли или скончались во время несения службы 43 военнослужащих и сотрудника служб безопасности. Еще 69 бывших военнослужащих или сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

Общее количество павших в войнах Израиля с 1860 года составляет 23928 человек.

На этой неделе сотрудники министерства обороны и военнослужащие ЦАХАЛа будут дежурить на всех 52 военных кладбищах Израиля, чтобы встречать семьи погибших и помогать им.

В 20:00 вторника, 13 апреля, с началом Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, в стране прозвучит траурная сирена, после чего начнутся мемориальные мероприятия. Центральная церемония состоится у Стены плача в Иерусалиме. Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями "зеленого" стандарта.

В 11:00 в среду, 14 апреля, прозвучит двухминутная траурная сирена, после чего начнутся официальные мероприятия на военных кладбищах и у воинских мемориалов. Центральная церемония пройдет на горе Герцля в Иерусалиме. Вечером в среду, по завершении Дня памяти, начнутся празднования Дня Независимости.