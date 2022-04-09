ЦАХАЛ опубликовал материалы об операции, проведенной в Дженине. ВИДЕО, ФОТО

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеоматериалы об операции, проведенной военнослужащими и бойцами МАГАВ в лагере беженцев Дженине в субботу, 9 апреля.

Силы ЦАХАЛа и подразделение "псевдоарабов" пограничной полиции (ЯМАС) провели операцию в лагере беженцев в Дженине. Они разметили для предстоящего разрушения дом террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Тель-Авиве на улице Дизенгоф.

В ходе операции вспыхнула перестрелка между военнослужащими ЦАХАЛа и вооруженными боевиками. Военнослужащими и "псевдоарабами" были задержаны двое подозреваемых в планировании двух терактов, один из задержанных – член ХАМАСа. Задержанные не связаны с терактом в Тель-Авиве. В перестрелке был уничтожен боевик "Исламского джихада" Ахмад ас-Саади. Он вышел из автомобиля с оружием в руках и был убит военными.

несколько боевиков были ранены. Один из них доставлен в Израиль для оказания ему медицинской помощи и последующего допросами службами безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции среди военнослужащих никто не пострадал.