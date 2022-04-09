Силы ЦАХАЛа вошли в лагерь беженцев в Дженине; вспыхнула перестрелка с боевиками

В субботу, 9 апреля, силы ЦАХАЛа (бойцы спецназа "Дувдеван" и бригады "Голани") вошли в лагерь беженцев в Дженине: родственники террориста, причастного к теракту в Тель-Авиве, разыскиваются там для проведения допроса. В ходе операции началась перестрелка между военнослужащими ЦАХАЛа и вооруженными боевиками.

Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции окружили дом Фатхи Хазема, отца террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Рамат-Гане, однако тот отказывается сдаться.

Палестинские СМИ сообщают, что в перестрелке убит боевик "Исламского джихада" Ахмад аль-Саади, и несколько боевиков были ранены.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции среди военнослужащих никто не пострадал.