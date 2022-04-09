Силы ЦАХАЛа вошли в лагерь беженцев в Дженине; вспыхнула перестрелка с боевиками
В субботу, 9 апреля, силы ЦАХАЛа (бойцы спецназа "Дувдеван" и бригады "Голани") вошли в лагерь беженцев в Дженине: родственники террориста, причастного к теракту в Тель-Авиве, разыскиваются там для проведения допроса. В ходе операции началась перестрелка между военнослужащими ЦАХАЛа и вооруженными боевиками.
Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции окружили дом Фатхи Хазема, отца террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Рамат-Гане, однако тот отказывается сдаться.
Палестинские СМИ сообщают, что в перестрелке убит боевик "Исламского джихада" Ахмад аль-Саади, и несколько боевиков были ранены.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции среди военнослужащих никто не пострадал.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 апреля 2022
Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа
Источник: отец тель-авивского террориста является офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров боевого крыла ФАТХа