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NEWSru.co.il :: В Израиле9 апреля 2022 г., 22:57

Правительство обсудит предложение лишить террористов, имеющих израильское гражданство, пособий "Битуах Леуми"

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Правительство обсудит предложение лишить террористов, имеющих израильское гражданство, пособий "Битуах Леуми"

10 апреля на еженедельном заседании правительства будет обсуждаться вопрос лишения пособий Института национального страхования "Битуах леуми" террористов, имеющих израильское гражданство и членов их семей.

Согласно опубликованной информации, это предложение инициировали премьер-министр Нафтали Беннет, министр иностранных дел Яир Лапид и министр социального обеспечения Меир Коэн.

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