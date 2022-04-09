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NEWSru.co.il :: В Израиле9 апреля 2022 г., 05:11

Прогноз погоды на 9 апреля: понижение температуры, местами туман

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Прогноз погоды на 9 апреля: понижение температуры, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 9 апреля, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ночью туман на побережье Средиземного моря, на северо-западе Негева и в Изреэльской долине.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 15-17, в Эйлате – 19-30, в Беэр-Шеве – 12-26, в Мицпе-Рамоне – 11-22, на побережье Мертвого моря – 19-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-29, в Ариэле – 11-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-26, на Голанских высотах – 13-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 100-160 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В воскресенье-понедельник – температура без существенных изменений, малооблачно. Во вторник – прохладно, облачно.

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