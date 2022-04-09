В аэропорту "Бен Гурион" совершил экстренную посадку небольшой самолет Galaxy, в одной из систем которого была зафиксирована неисправность. На борту самолета находились 5 человек. После сообщения о том, что в самолете зафиксирована неисправность, и он нуждается в экстренной посадке, в аэропорт "Бен Гурион" были стянуты крупные силы полиции и спасателей. В результате экстренной посадки никто не пострадал.