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NEWSru.co.il :: В Израиле9 апреля 2022 г., 22:28

В аэропорту "Бен Гурион" совершил экстренную посадку небольшой самолет

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В аэропорту "Бен Гурион" совершил экстренную посадку небольшой самолет

В аэропорту "Бен Гурион" совершил экстренную посадку небольшой самолет Galaxy, в одной из систем которого была зафиксирована неисправность. На борту самолета находились 5 человек. После сообщения о том, что в самолете зафиксирована неисправность, и он нуждается в экстренной посадке, в аэропорт "Бен Гурион" были стянуты крупные силы полиции и спасателей. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

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