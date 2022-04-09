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NEWSru.co.il :: В Израиле9 апреля 2022 г., 06:26

В возрасте 107 лет скончалась Мими Рейнхардт, секретарша Оскара Шиндлера

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В возрасте 107 лет скончалась Мими Рейнхардт, секретарша Оскара Шиндлера

В пятницу, 8 апреля, в Герцлии в возрасте 107 лет скончалась Мими Рейнхардт, в период с 1942 по 1945 годы работавшая секретаршей германского промышленника Оскара Шиндлера.

Она помогала своему работодатели составлять список из приблизительно 1200 евреев, которых Шиндлеру удалось спасти, заявив об их необходимости для работы его завода в Моравии.

После войны Мими Рейнхардт перебралась в Нью-Йорк, однако в 2007 году, в возрасте 92 лет, репатриировалась в Израиль, где уже жили ее дети и внуки.


Праведник народов Мира Оскар Шиндлер похоронен на Сионской горе в Иерусалиме. Подлинник списка с именами 1.200 спасенных им евреев хранится в "Яд ва-Шем" – так же, как и свидетельства людей, уцелевших благодаря ему.

История промышленника легла в основу книги Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", которая была впоследствии экранизирована Стивеном Спилбергом под названием "Список Шиндлера".

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