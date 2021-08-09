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NEWSru.co.il :: В Израиле9 августа 2021 г., 07:22

В ультраортодоксальном секторе начался учебный год, 200 тысяч учеников вернулись в йешивы и колели

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В ультраортодоксальном секторе начался учебный год, 200 тысяч учеников вернулись в йешивы и колели

В ультраортодоксальном и религиозно-сионистском еврейском секторе учебный год начинается в первый день месяца Элуль, который в этом году выпал на понедельник, 9 августа.

Учебу в младших школах (талмуд тора), йешивах и колелях начали или возобновили около 200 тысяч мальчиков ультраортодоксального сектора. Девочки начнут учебу вместе с остальной страной 1 сентября.

Следует отметить, что министерство просвещения до сих пор не определилось с форматом возвращения к учебе и не подготовило соответствующие инструкции.


В министерстве здравоохранения распространили в населенных пунктах с ультраортодоксальным населением записанное голосовое сообщение, в котором напомнили о необходимости ношения масок в помещениях, об изоляции заболевших и находившихся в контакте с ними, и предупредили, что нарушение изоляции несовершеннолетним влечет за собой денежный штраф родителям.

На этом фоне ведущие раввины сектора активизировали в последние дни призывы к молодежи идти прививаться. Параллельно муниципалитеты начинают проведение ученикам серологических тестов, чтобы выявить тех, кто уже переболел и может быть освобожден от изоляции.

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