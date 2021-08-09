В ультраортодоксальном секторе начался учебный год, 200 тысяч учеников вернулись в йешивы и колели
В ультраортодоксальном и религиозно-сионистском еврейском секторе учебный год начинается в первый день месяца Элуль, который в этом году выпал на понедельник, 9 августа.
Учебу в младших школах (талмуд тора), йешивах и колелях начали или возобновили около 200 тысяч мальчиков ультраортодоксального сектора. Девочки начнут учебу вместе с остальной страной 1 сентября.
Следует отметить, что министерство просвещения до сих пор не определилось с форматом возвращения к учебе и не подготовило соответствующие инструкции.
В министерстве здравоохранения распространили в населенных пунктах с ультраортодоксальным населением записанное голосовое сообщение, в котором напомнили о необходимости ношения масок в помещениях, об изоляции заболевших и находившихся в контакте с ними, и предупредили, что нарушение изоляции несовершеннолетним влечет за собой денежный штраф родителям.
На этом фоне ведущие раввины сектора активизировали в последние дни призывы к молодежи идти прививаться. Параллельно муниципалитеты начинают проведение ученикам серологических тестов, чтобы выявить тех, кто уже переболел и может быть освобожден от изоляции.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Глава правительства одобрил план, позволяющий начать учебный год 1 сентября