Минздрав уточнил список "оранжевых" стран, по возвращении из которых требуется карантин для всех - с 11 по 16 августа

В понедельник, 9 августа, министерство здравоохранения опубликовало уточнения к правилам въезда и выезда из Израиля, а также внесло изменения в новые списки "зеленых", "оранжевых" и "красных" стран.

Напомним, "красные" страны - это страны, в которые израильтяне могут выезжать только с разрешения комиссии по рассмотрению исключительных случаев.

"Оранжевые" - страны, по возвращении из которых на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим.

"Желтые" - страны, по возвращении из которых привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

В настоящий момент в список "оранжевых" стран, по возвращении из которых находиться в карантине должны все, в том числе привитые и переболевшие, включены следующие государства: ОАЭ, Гватемала, Индия, Гондурас, Зимбабве, Монголия, Мьянма, Намибия, Фиджи, Колумбия, Камбоджа.

11 августа этот список пополнят: Украина, Италия, Исландия, Эсватини, США, Ботсвана, Болгария, Германия, Нидерланды, Танзания, Греция, Малави, Египет, Чехия, Франция, Куба, Руанда, Тунис.

Отметим, что накануне Чехия, которая с 11 августа, согласно сообщению минздрава, должна находиться в "оранжевом" списке, была внесена в список стран, которые с 16 августа считаются "желтыми" и по возвращении из которых привитые и переболевшие не должны находиться в карантине.

C 16 августа список "желтых" стран, по возвращении из которых в карантине должны находиться только непривитые израильтяне, будет выглядеть так: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия.

Россия, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Аргентина, ЮАР, Индия, Великобритания и Кипр, которые сейчас посещать запрещено, с 16 августа станут "оранжевыми".

Хотя минздрав и снял запрет на посещение России, она все еще остается закрытой для израильтян, не имеющих российского паспорта. Эту информации сайту NEWSru.co.il подтвердили в посольстве РФ в Израиле.

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года, въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан временно приостановлен.

В Россию могут въезжать граждане и постоянные жители только ряда государств, которые перечислены по ссылке.

Израиль в число этих государств не входит.