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NEWSru.co.il :: В Израиле9 августа 2021 г., 17:43

Россия остается закрытой для израильтян без российского гражданства

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Россия остается закрытой для израильтян без российского гражданства

Посольство РФ в Израиле подтвердило на запрос редакции NEWSru.co.il, что Россия все еще остается закрытой для израильтян, не имеющих российского паспорта.

Напомним, с 16 августа Россия будет исключена из "красного" списка стран, в которые выезд израильтянам разрешен только с одобрения комиссии по исключительным случаям.

Однако, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года, въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан временно приостановлен.


В Россию могут въезжать граждане и постоянные жители только ряда государств, которые перечислены по ссылке.

Израиль в число этих государств не входит.

В воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения опубликовало списки "зеленых" и "красных" стран.

В "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. После возвращения из этих стран привитым и переболевшим израильтянам не требуется находиться в карантине. Привитые и переболевшие путешественники смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. (Отметим, что в таблицах минздрава при указании этих стран используется не зеленый, а желтый цвет. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.)

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. После возвращения из этих стран карантин должны соблюдать также переболевшие и вакцинированные.

Минздрав не стал публиковать отдельно список "оранжевых" стран, которые можно посещать израильтянам, но по возвращении из них требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим, а сообщил, что "оранжевыми" считаются все страны, не вошедшие в первые два списка.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 августа 2021
Минздрав опубликовал списки "зеленых" и "красных" стран, все остальные страны считаются "оранжевыми"
 

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