Беннет распорядился проверить возможность введения ограничений для непривитых

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по результатам совещания с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и другими государственными чиновниками распорядился проверить возможность введения ограничений для населения, не привитого против коронавируса.

По данным СМИ, Беннет предложил закрыть для непривитых вылет за границу и ввести для них локдаун, однако Горовиц выступил против.

Беннет и Горовиц также распорядились ужесточить контроль над соблюдением требований "зеленого стандарта" и штрафовать нарушителей без предварительного предупреждения.

Позже состоится обсуждение продления срока ограничений для прилетающих из-за границы. По данным СМИ, ограничения могут быть продлены на неделю, хотя министерство здравоохранения настаивает на том, чтобы продлить трехдневный карантин для вернувшихся из-за рубежа на две недели.