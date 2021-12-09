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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 11:38

Беннет распорядился проверить возможность введения ограничений для непривитых

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Беннет распорядился проверить возможность введения ограничений для непривитых

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по результатам совещания с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и другими государственными чиновниками распорядился проверить возможность введения ограничений для населения, не привитого против коронавируса.

По данным СМИ, Беннет предложил закрыть для непривитых вылет за границу и ввести для них локдаун, однако Горовиц выступил против.

Беннет и Горовиц также распорядились ужесточить контроль над соблюдением требований "зеленого стандарта" и штрафовать нарушителей без предварительного предупреждения.


Позже состоится обсуждение продления срока ограничений для прилетающих из-за границы. По данным СМИ, ограничения могут быть продлены на неделю, хотя министерство здравоохранения настаивает на том, чтобы продлить трехдневный карантин для вернувшихся из-за рубежа на две недели.

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