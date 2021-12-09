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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 17:17

Израиль передал Египту 95 древних артефактов, похищенных в прошлом. ФОТО

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В ходе визита в Каир министр иностранных дел Израиля Яир Лапид передал представителям египетского руководства ценные древние артефакты, которые были вывезены в прошлые годы контрабандой из Египта. В церемонии передачи этих предметов участвовал директор Управления древностей Израиля Эли Эскозидо.

В общей сложности, в рамках жеста доброй воли, египтянам были переданы 95 артефактов.

Управление древностей Израиля направило в СМИ фотографии артефактов, возвращенных египтянам. Среди них: фрагмент деревянного саркофага, камни и папирусы с надписями, фигурки египетских богов и богинь, погребальные фигурки ушабти (помещавшиеся в древние гробницы), фрагменты деревянной мебели.

Пресс-служба Управления древностей Израиля рассказывает, откуда взялись эти предметы.

В марте 2013 года в аэропорту "Бен-Гурион" был задержан израильтянин, торговец антиквариатом, который прибыл из Великобритании и пытался в своем багаже провезти четыре древних предмета, купленные им в Оксфорде. Он не декларировал ценный груз, провоз древностей был признан попыткой контрабанды. Управление древностей Израиля тогда проинформировало власти Египта через Interpol о древнеегипетских артефактах, которые незаконно были доставлены в Англию, а оттуда были вывезены в Израиль. В 2015 году, по решению суда, эти четыре предмета были переданы на хранение государству Израиль.

В августе 2013 года египетские власти обратились в министерство иностранных дел и Управление древностей Израиля, сообщив, что в антикварном магазине лицензированного торговца в Иерусалиме, продаются артефакты, которые были похищены и незаконно вывезены из Египта. После согласования с послом Египта в Израиле было начато расследование, а затем судебное разбирательство, по результатам которого в октябре 2013 года торговец согласился на компромисс, и 91 предмет был передан на хранение государству Израиль. В ходе разбирательства в качестве эксперта выступал глава Исполнительного совета древностей Каира и Гизы Юсуф Хамед Халифа.


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