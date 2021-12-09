Беннет и Горовиц договорились продлить существующие ограничения для возвращающихся из-за границы на 10 дней

В четверг, 9 декабря, на вечернем совещании, посвященном сдерживанию распространения штамма "омикрон", премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц договорились о продлении действующих ограничений в аэропорту "Бен-Гурион" еще на десять дней. Это решение вступит в силу в воскресенье, 12 декабря.

Достигнута договоренность о продлении карантина для всех возвращающихся из-за границы, вне зависимости от наличия "зеленого сертификата". Для того, чтобы решение вступило в силу, оно должно быть утверждено гендиректором минздрава и комиссией по здравоохранения Кнессета.

Будет продлено правило, обязывающее вернувшихся из "красных" стран проходить карантин в гостиницах. Для вступления этого решения в силу оно должно быть утверждено законодательной комиссией Кнессета.

Пресс-служба главы правительства также сообщила, что Нафтали Беннет и Ницан Горовиц договорились в ближайшие дни обсудить возможность введения дополнительных ограничений.

Вечером 9 декабря телеканал "Кешет" сообщил, что во время обсуждения Нафтали Беннет просил отменить программу "зеленый класс", согласно которой, если в классе выявляется зараженный коронавирусом, он отправляется в карантин, а все, кто с ним контактировал (кроме привитых и переболевших) должны в течение семи дней проверяться на коронавирус. В первый и в последний день - делать ПЦР-тест. В остальные дни - "быстрый" тест на антиген. Решение по этому вопросу не было принято. В то же время Всеизраильский родительский комитет распространил заявление, в котором попросил правительство не менять существующий порядок в школах. "Израильские дети пережили тяжелую эмоциональную травму в период всеобщего карантина, результаты чего мы можем наблюдать сегодня в учебных заведениях. Мы протестуем против возможности вновь оставлять наших детей дома", - говорится в заявлении.