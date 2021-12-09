Убийство 93-летнего ветерана в Маалоте было раскрыто благодаря новым технологиям анализа ДНК

Прокуратура Хайфы предъявила обвинения по делу об убийстве в 2015 году в Маалоте 93-летнего Семена Виолина.

Обвиняемый, 30-летний житель Маалота Илан Эпштейн, был задержан в октябре этого года после того, как новые технологии анализа позволили расшифровать ДНК, найденную на носке, оставленном преступником на месте убийства.

Семен Виолин - репатриант из бывшего СССР и ветеран Второй мировой войны. После репатриации в Израиль Виолин руководил в Маалоте секцией фехтования.

Согласно обвинительному заключению, Эпштейн и Виолин были знакомы. В 2013 году Эпштейн взял у Виолина деньги в долг, но не вернул. В 2015 году Эпштейн решил ограбить квартиру Виолина и проник туда ночью, предварительно надев маску и сняв обувь.

93-летний Виолин вступил в схватку со взломщиком. В ходе драки преступник убил пенсионера.

Рядом с телом Виолина был найден носок, который, по мнению полиции, мог принадлежать преступнику, однако извлечь ДНК из носка не удавалось, пока не появилась новая технология, которая позволила шесть лет спустя с помощью анализа ДНК вычислить убийцу.