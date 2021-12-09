Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 09:43

Убийство 93-летнего ветерана в Маалоте было раскрыто благодаря новым технологиям анализа ДНК

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Убийство 93-летнего ветерана в Маалоте было раскрыто благодаря новым технологиям анализа ДНК

Прокуратура Хайфы предъявила обвинения по делу об убийстве в 2015 году в Маалоте 93-летнего Семена Виолина.

Обвиняемый, 30-летний житель Маалота Илан Эпштейн, был задержан в октябре этого года после того, как новые технологии анализа позволили расшифровать ДНК, найденную на носке, оставленном преступником на месте убийства.

Семен Виолин - репатриант из бывшего СССР и ветеран Второй мировой войны. После репатриации в Израиль Виолин руководил в Маалоте секцией фехтования.


Согласно обвинительному заключению, Эпштейн и Виолин были знакомы. В 2013 году Эпштейн взял у Виолина деньги в долг, но не вернул. В 2015 году Эпштейн решил ограбить квартиру Виолина и проник туда ночью, предварительно надев маску и сняв обувь.

93-летний Виолин вступил в схватку со взломщиком. В ходе драки преступник убил пенсионера.

Рядом с телом Виолина был найден носок, который, по мнению полиции, мог принадлежать преступнику, однако извлечь ДНК из носка не удавалось, пока не появилась новая технология, которая позволила шесть лет спустя с помощью анализа ДНК вычислить убийцу.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2021
Задержан подозреваемый в убийстве 93-летнего Семена Виолина в Маалоте
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:38 Беннет распорядился проверить возможность введения ограничений для непривитых
11:26 МАХАШ сообщил пограничникам, нейтрализовавшим террориста у Шхемских ворот, о закрытии дела "за отсутствием состава преступления"
11:08 Председатель Государственной Думы РФ выступит в Кнессете
10:55 15-летний школьник из Тель-Авива задержан по подозрению в серии сексуальных нападений
09:43 Убийство 93-летнего ветерана в Маалоте было раскрыто благодаря новым технологиям анализа ДНК
08:40 На побережье около Ашдода найдено тело мужчины
08:15 Матан Кахана уведомил 96 глав религиозных советов о завершении каденции
08:07 Снег, выпавший на Хермоне, скоро растает: курорт пока закрыт
07:35 Ей угрожали смертью за дружбу с израильтянкой: "Мисс Ирак" у Стены Плача в Иерусалиме
05:46 Прогноз погоды на 9 декабря: прохладно, в первой половине дня дождливо
Загрузка...