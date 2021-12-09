Командир МАГАВ: "Решение закрыть дело в отношении пограничников было верным"

Командир пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майор Амир Коэн прокомментировал решение закрыть дело в отношении пограничников, застреливших террориста у Шхемских ворот.

"Речь идет об абсолютно верном решении закрыть дело за отсутствием состава преступления. Так и должно было быть сделано. Бойцы вступили в бой с террористом и завершили инцидент за несколько секунд. Они продемонстрировали смелость, твердость и профессионализм, и тем самым спасли жизни многих людей", – заявил командир МАГАВ.

Он добавил, что командование оказало и продолжит оказывать бойцам помощь во всех аспектах. "Мы продолжим поддерживать бойцов, которые действуют по всей территории страны, ведя борьбу с террористами и преступниками, совершающими тяжкие преступления", – добавил генерал-майор Коэн.

Ранее стало известно, что отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), официально сообщил бойцам МАГАВ, застрелившим террориста, совершившего 4 декабря нападение возле Шхемских ворот, о закрытии дела "за отсутствием состава преступления".

Напомним, 4 декабря террорист, вооруженный ножом, напал на ультраортодоксального еврея возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима и ранил его. Он также попытался напасть на одного из бойцов пограничной полиции (МАГАВ), но был застрелен.

Сразу после инцидента личное оружие пограничников было конфисковано, а бойцы были вызваны в отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), где их допросили в качестве подозреваемых.

Майор пограничной полиции (МАГАВ) Айман Таама, непосредственный командир бойцов, дал интервью радиостанции 103fm. Он заявил, что поддерживает своих подчиненных.

После полудня 5 декабря c военнослужащими встретился командующий пограничной полиции генерал-майор Амир Коэн, чтобы при личной встрече вернуть им оружие.