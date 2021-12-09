МАХАШ сообщил пограничникам, нейтрализовавшим террориста у Шхемских ворот, о закрытии дела "за отсутствием состава преступления"

Отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), официально сообщил бойцам МАГАВ, застрелившим террориста, совершившего 4 декабря нападение возле Шхемских ворот, о закрытии дела "за отсутствием состава преступления".

Напомним, 4 декабря террорист, вооруженный ножом, напал на ультраортодоксального еврея возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима и ранил его. Он также попытался напасть на одного из бойцов пограничной полиции (МАГАВ), но был застрелен.

Сразу после инцидента личное оружие пограничников было конфисковано, а бойцы были вызваны в отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), где их допросили в качестве подозреваемых.

Майор пограничной полиции (МАГАВ) Айман Таама, непосредственный командир бойцов, дал интервью радиостанции 103fm. Он заявил, что поддерживает своих подчиненных. По словам майора Таамы, несмотря на то, что расследование еще не завершено, 5 декабря эти бойцы вернутся к службе, получив новое оружие.

После полудня 5 декабря c военнослужащими встретился командующий пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майор Амир Коэн, чтобы при личной встрече вернуть им оружие.