Прогноз погоды на 9 декабря: прохладно, в первой половине дня дождливо

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 декабря, температура будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре ожидаются дожди, которые к вечеру ослабнут и прекратятся.

В Иерусалиме – 8-12 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 15-18, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 8-13, на побережье Мертвого моря – 18-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-18, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 11-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 240-340 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу будет облачно, температура немного повысится. В субботу – солнечно, повышение температуры. В воскресенье будет облачно, температура повысится.