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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 15:05

Комиссия по законодательству утвердила продление запрета на выезд в 50 "красных" стран

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Комиссия по законодательству утвердила продление запрета на выезд в 50 "красных" стран

В четверг, 9 декабря, комиссия Кнессета по законодательству утвердила продление запрета на выезд в 50 "красных" стран на 13 дней, до 22 декабря. Речь идет об африканских странах.

Напомним, граждане Израиля, которые вернулись из "красных" стран, должны сделать после приземления ПЦР-тест, после чего будут направлены в "карантиннные" гостиницы до получения результата. После получения отрицательного результата они смогут находиться на домашнем карантине. На седьмой день они должны будут делать еще один ПЦР-тест. Если ответ будет отрицательным, они смогут выйти из карантина. Если они не будут делать ПЦР-тест, им придется находиться в карантине 14 дней.

При этом председатель комиссии депутат Кнессета Гилад Карив ("Авода") попросил министерство здравоохранения проверить распоряжение, согласно которому, члены экипажа, считающиеся полностью привитыми, освобождены не только от карантина, но и от ПЦР-теста.


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