Почему следить за новостями от NEWSru.co.il в Telegram – это очень удобно?

– Свежая информация о самых актуальных событиях, которая формируется в лаконичную новостную ленту.

– Опция "комментарии" позволяет дискутировать и обсуждать различные инфоповоды.

– Возможность делиться новостями с друзьями и родственниками в несколько кликов.

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