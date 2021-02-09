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NEWSru.co.il :: В Израиле9 февраля 2021 г., 12:07

От древних всадников к танкистам ЦАХАЛа. История одной монеты

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Боец разведывательной роты седьмой танковой бригады во время полевых учений в окрестностях Рамот Менаше, нашел монету, датируемую правлением римского императора Антонина Пия. Она была отчеканена в городе Гева в 158-159 году н.э. Военнослужащему вручена почетная грамота.

На аверсе монеты – профиль императора, правившего в 138-161 годах. На реверсе – изображение почитавшегося в эллинистическом мире фригийского бога Луны Мена и надпись, в которой упоминаются "люди Гевы Филипповой" и 217 год. Ранее в Израиле было найдено только 11 таких монет, причем все они обнаружены на севере: в Мегиддо, Ципори и окрестностях Тверии.

"В период римского владычества полисы получили право чеканки своей монеты. Летосчисление, судя по всему, велось с года, когда город получил право самоуправления. Гева располагалась на высотах в Изреэльской долине, скорее всего, в районе нынешнего киббуца Мишмар а-Эмек", - рассказывает археолог из Бар-Иланского университета доктор Авнер Акар.

"Ирод Великий поселил здесь закончивших службу в его войске всадников. Поэтому город называли также Гева Парашим, то есть "Всадническая". Во время Иудейской войны местные жители поддержали Рим, отсюда отправлялись войска на борьбу с повстанцами, действовавшими в Бейт-Шеарим", - добавляет ученый.

Сотрудник отдела по борьбе с хищениями Управления древностей Нир Дистельфельд подчеркивает важность передачи археологам всех древних находок. "Каждая из них может восполнить фрагмент в мозаике нашей истории. Все они принадлежат государству, и вести самостоятельные раскопки запрещено законом", - напоминает он.


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