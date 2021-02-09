11 февраля начнутся занятия в начальных школах и детских садах
Во вторник, 9 февраля, министры кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за частичный выход из локдауна системы образования.
Согласно решению правительства, в четверг, 11 февраля, вернутся за парты учащиеся с 1 по 4 классы. Откроются детские сады.
Кабинет рекомендовал всем учебным заведениям, вне зависимости от уровня заболеваемости в населенном пункте, большую часть занятий проводить на открытом воздухе, разбив детей на группы по 10 человек.
Решение правительства касается образовательных заведений в населенных пунктах, имеющих статус "зеленых", "желтых", а также "оранжевых" с индексом не более 6,5 (при его вычислении учитываются число зараженных на данный момент на 10 тысяч жителей, процент положительных тестов и еженедельная динамика эпидемии). Напомним, что "оранжевыми" считаются населенные пункты с индексом от 6,1 до 7,5.
В "красных" населенных пунктах (индекс от 7,6 и более) разрешено возобновить учебу в группах по 10 человек (считая учителя). Однако занятия должны проходить только на улице.
В настоящее время 85 населенных пунктов в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. По оценке минздрава, "красными" в настоящее время считаются 19 относительно крупных городов (с населением более 30 тысяч): Нетивот, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Офаким, Эльад, Тайбэ, Рамле, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат, Сдерот, Лод, Кирьят-Шмона, Бака аль-Гарбия, Акко, Иерусалим, Явне, Бат-Ям. К "оранжевым" минздравом отнесены 99 населенных пунктов, в их числе города Ашдод, Тверия, Ариэль, Кирьят-Ата, Ор Йегуда, Кацрин, Петах-Тиква, Сахнин, Реховот, Кармиэль, Маале-Адумим, Холон, Ашкелон, Беэр-Яаков, Нацерет, Рош а-Айн, Димона, Умм эль-Фахм, Эйлат, Тамра, Нес-Циона, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Шфарам, Тель-Авив-Яффо, Нетания, Беэр-Шева, Хадера, Модиин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Раанана, Афула.
Индекс не более 6,5 у "оранжевых" городов Умм эль-Фахм, Рамат-Ган, Кирьят-Моцкин, Раанана, Кацрин, Сахнин, Нес-Циона, Кармиэль.
Среди "желтых" города Хайфа, Йерухам, Гиватаим, Кфар-Саба, Йехуд, Герцлия, Рамат а-Шарон, Арад, Тира, Рахат.
Ни одного "зеленого" города с населением более 30 тысяч человек на данный момент в Израиле нет.
Согласно плану, представленному координатором по борьбе с эпидемией коронавируса профессором Нахманом Ашем, на втором этапе выхода из карантина, условия для которого, как ожидается, сложатся в 20-х числах февраля, за парты смогут вернуться учащиеся 5-6 классов. В это же время откроются так называемые "уличные" магазины, которым будет разрешено работать без соблюдения требований "зеленого сертификата".
Этот этап предусматривает открытие торговых центров, торговых комплексов открытого типа, тренажерных залов, концертных залов, театров, музеев и гостиниц. Все они должны будут соблюдать требования "зеленого сертификата", а посетителям потребуется "зеленый паспорт" или отрицательный результат теста на коронавирус.
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