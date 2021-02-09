11 февраля начнутся занятия в начальных школах и детских садах

Во вторник, 9 февраля, министры кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за частичный выход из локдауна системы образования.

Согласно решению правительства, в четверг, 11 февраля, вернутся за парты учащиеся с 1 по 4 классы. Откроются детские сады.

Кабинет рекомендовал всем учебным заведениям, вне зависимости от уровня заболеваемости в населенном пункте, большую часть занятий проводить на открытом воздухе, разбив детей на группы по 10 человек.

Решение правительства касается образовательных заведений в населенных пунктах, имеющих статус "зеленых", "желтых", а также "оранжевых" с индексом не более 6,5 (при его вычислении учитываются число зараженных на данный момент на 10 тысяч жителей, процент положительных тестов и еженедельная динамика эпидемии). Напомним, что "оранжевыми" считаются населенные пункты с индексом от 6,1 до 7,5.

В "красных" населенных пунктах (индекс от 7,6 и более) разрешено возобновить учебу в группах по 10 человек (считая учителя). Однако занятия должны проходить только на улице.

В настоящее время 85 населенных пунктов в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. По оценке минздрава, "красными" в настоящее время считаются 19 относительно крупных городов (с населением более 30 тысяч): Нетивот, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Офаким, Эльад, Тайбэ, Рамле, Бейт-Шемеш, Кирьят-Гат, Сдерот, Лод, Кирьят-Шмона, Бака аль-Гарбия, Акко, Иерусалим, Явне, Бат-Ям. К "оранжевым" минздравом отнесены 99 населенных пунктов, в их числе города Ашдод, Тверия, Ариэль, Кирьят-Ата, Ор Йегуда, Кацрин, Петах-Тиква, Сахнин, Реховот, Кармиэль, Маале-Адумим, Холон, Ашкелон, Беэр-Яаков, Нацерет, Рош а-Айн, Димона, Умм эль-Фахм, Эйлат, Тамра, Нес-Циона, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Шфарам, Тель-Авив-Яффо, Нетания, Беэр-Шева, Хадера, Модиин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Раанана, Афула.

Индекс не более 6,5 у "оранжевых" городов Умм эль-Фахм, Рамат-Ган, Кирьят-Моцкин, Раанана, Кацрин, Сахнин, Нес-Циона, Кармиэль.

Среди "желтых" города Хайфа, Йерухам, Гиватаим, Кфар-Саба, Йехуд, Герцлия, Рамат а-Шарон, Арад, Тира, Рахат.

Ни одного "зеленого" города с населением более 30 тысяч человек на данный момент в Израиле нет.

Этот этап предусматривает открытие торговых центров, торговых комплексов открытого типа, тренажерных залов, концертных залов, театров, музеев и гостиниц. Все они должны будут соблюдать требования "зеленого сертификата", а посетителям потребуется "зеленый паспорт" или отрицательный результат теста на коронавирус.