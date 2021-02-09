Инцидент на авиабазе "Неватим" в Негеве. Преступнику удалось скрыться

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала новую информацию о вчерашнем инциденте на авиабазе "Неватим" в Негеве.

Как сообщалось ранее, вечером 8 февраля из Димоны был угнан легковой автомобиль. Машина была обнаружена рядом с авиабазой Неватим в Негеве. Угонщик, заметив полицейских, бросил ее и укрылся на территории военной базы.

Согласно сообщению радиостанции "Кан Бет", скрываясь от преследования полиции, угонщик въехал на территорию базы через открытые ворота. Шипами, установленными на въезде, были проколоты шины автомобиля, поэтому преступник был вынужден его бросить. Преступник, по всей видимости, является жителем одного из бедуинских поселков Негева.

Полицейские совместно с ЦАХАЛом вели поиск преступника. В воздух были подняты вертолеты.

Рано утром 9 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что нарушителю удалось скрыться. Около 3 часов ночи было обнаружено место, где он преодолел два препятствия с колючей проволокой и перелез через забор пятиметровой высоты (примерно в километре от въезда на базу, где бросил автомобиль).

Отметим, что зачастую в арабских, иранских и некоторых других СМИ подобные инциденты трактуются как "операция" неких враждебных Израилю спецслужб. В частности, именно так трактовался недавний инцидент на базе "Цеэлим", где было похищено ценное оборудование. ЦАХАЛ не комментирует публикации в зарубежных СМИ.