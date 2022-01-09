У министра внутренней безопасности и у главного раввина Израиля диагностирован коронавирус

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сделал тест на коронавирус после того, как заболел один из сотрудников его канцелярии. Вечером 9 января Омер Бар-Лев получил результат ПЦР-теста, который также оказался положительным.

Министр сообщил, что он чувствует себя хорошо и соблюдает карантин.

Все сотрудники канцелярии, находившиеся с ним в контакте, следуя инструкциям минздрава, сделали тесты.

Некоторое время спустя стало известно, что коронавирус диагностирован также у Давида Лау, главного раввина Израиля.