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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 22:50

У министра внутренней безопасности и у главного раввина Израиля диагностирован коронавирус

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У министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева диагностирован коронавирус

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сделал тест на коронавирус после того, как заболел один из сотрудников его канцелярии. Вечером 9 января Омер Бар-Лев получил результат ПЦР-теста, который также оказался положительным.

Министр сообщил, что он чувствует себя хорошо и соблюдает карантин.

Все сотрудники канцелярии, находившиеся с ним в контакте, следуя инструкциям минздрава, сделали тесты.

Некоторое время спустя стало известно, что коронавирус диагностирован также у Давида Лау, главного раввина Израиля.


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