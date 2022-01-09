Беннет: в эту волну заразятся от двух до четырех миллионов израильтян

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился на своей странице в Facebook к согражданам, напомнив, что "омикрон" по заражаемости не похож ни на один предыдущий штамм.

Беннет сообщил, что, согласно информации, которая была представлена сегодня на заседании правительства, в Израиле в пятую волну заразятся от двух до четырех миллионов человек.

При этом, по словам Беннета, правительство твердо намерено предотвратить экономическую катастрофу и защитить самое уязвимое население.