"Кофейный террорист" приговорен к 2 годам тюрьмы за нападение у Шхемских ворот

Окружной суд Иерусалима вынес приговор мужчине, плеснувшему горячим кофе в лицо еврейскому юноше. Мухаммад Суилам приговорен к 28 месяцам тюремного заключения. Суд также постановил, что он обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 18 тысяч шекелей.

По данным новостной службы корпорации "Кан", Мухаммад Суилам заключил досудебную сделку со следствием, в рамках которой признал себя виновным в нападении на почве национальной розни и нанесении физических повреждений.

19 апреля 2021 года в TikTok было выложено видео, на котором можно увидеть, как мужчина выплескивает горячий кофе на юношу в кипе. Полиция сообщала о задержании трех жителей одного из арабских кварталов по подозрению в участии в съемках видеоролика.