В Израиле отменены "Светофор" и "Зеленый класс" в школах, больше нет "красных" стран

С воскресенья, 9 января, в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры.

Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости.

Многие колледжи пока работают так же, как и школы.

Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом".

Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.