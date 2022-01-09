Полиция расследует жалобу на жестокое обращение с детьми в детсаду в Иерусалиме

В воскресенье, 9 января, в полицию была подана жалоба на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов в Иерусалиме.

Мать мальчика сообщила, что после того, как забрала его из садика, обнаружила на его теле синяки.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что начато расследование. Задержана работница детсада, жительница Иерусалима.

В полиции отмечают, что расследование только начато и ведется проверка всех обстоятельств происшествия.