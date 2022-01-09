Прогноз погоды на 9 января: переменная облачность, дожди на востоке и юге страны

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 января, температура немного выше среднесезонной. Переменная облачность. После полудня дожди, временами с грозами, на юге и востоке страны. Возможны наводнения в руслах ручьев.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 14-16, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 10-18, в Мицпе-Рамоне – 11-15, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 40 км/ч).

В понедельник температура понизится. Во вторник-среду будет прохладно.