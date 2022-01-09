Полиция Израиля задержала жителя ПА за "сексуальный шантаж" израильских арабок

Полиция Израиля задержала 33-летнего жителя деревни Дир аль-Гусун (северо-восточнее Туль-Карема, Палестинская автономия) по подозрению в сексуальных домогательствах и шантаже.

По данным следствия, этот мужчина через социальные сети вступал в контакт с молодыми женщинами (из арабского сектора в Израиле), убеждал их обмениваться интимными фотографиями, а затем шантажировал и принуждал к сексуальным контактам.

В ходе обыска у задержанного изъята компьютерная техника.