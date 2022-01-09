Беннет заявил, что школьники и педагоги получат тестовые наборы бесплатно
Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая заседание правительства, сообщил, что учебные заведения получили наборы для домашних экспресс-тестов на коронавирус.
По словам Беннета, каждому ребенку и сотруднику школы будет бесплатно выдано три набора для домашних проверок.
Тем временем из аптек сообщают об острой нехватке тестов на коронавирус, а в пунктах проверок наблюдаются многочасовые очереди.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 января 2022
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