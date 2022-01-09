Беннет заявил, что школьники и педагоги получат тестовые наборы бесплатно

Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая заседание правительства, сообщил, что учебные заведения получили наборы для домашних экспресс-тестов на коронавирус.

По словам Беннета, каждому ребенку и сотруднику школы будет бесплатно выдано три набора для домашних проверок.

Тем временем из аптек сообщают об острой нехватке тестов на коронавирус, а в пунктах проверок наблюдаются многочасовые очереди.