Расширен список стран, которые запрещено посещать израильтянам из-за эпидемии: в него вошли Беларусь и Узбекистан

В пятницу, 9 июля, министерство здравоохранения Израиля уведомило о расширении "красного" списка стран, которые израильтянам запрещено посещать из-за угрозы заражения коронавирусом: в список с 12 июля включены Беларусь и Узбекистан.

Отметим, что речь идет о странах, которые не уведомляли Всемирную организацию здравоохранения о значительном росте числа заразившихся коронавирусом или умерших от COVID-19. По всей видимости, именно отсутствие достоверной информации послужило поводом для включения этих стран в "красный" список. Согласно официальным данным, в Беларуси с начала эпидемии коронавирусом были заражены около 425 тыс. человек, из которых умер 341 (летальность менее 0,1%), а в Узбекистане заразились 115 тыс. человек, из которых умерли только 22 (летальность 0,02%). Напомним, что средняя летальность среди зараженных в мире – 2,2%.

Таким образом, с 12 июля в "красный" список стран с максимальным риском заражения коронавирусом властями Израиля включены: Россия, Беларусь, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия и ЮАР.

Список утвержден до 25 июля 2021 года. В дальнейшем в него могут быть внесены изменения.

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Коронавирус в Израиле. Статистика на 9.07.2021

- Вакцинация

- Новая справка

- Ревакцинация и возможное ужесточение карантина



- Коронавирус в Израиле. Статистика на 9.07.2021

Утром в пятницу, 9 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 845123 зараженных (+439 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 3691 (+123) человек.

6434 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).

834998 (+311) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 71261 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

70 заболевших в больницах, остальные болеют в специальных гостиницах или в домашних условиях.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,38.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Маале-Адумим объявлен "красным", также "красным" считается поселок Кфар-Йона. Города Од а-Шарон, Йехуд и Кирьят-Оно объявлены "оранжевыми". Города Петах-Тиква, Пардес-Хана, Раанана, Хадера, Беэр-Яаков, Тель-Авив-Яффо, Холон, Реховот, Герцлия, Ришон ле-Цион, Нетания, Гиватаим – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 9 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5712644 человек (+16 тыс. за сутки), вторую дозу – 5189094 человек (+3 тыс. за сутки).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан не младше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 95%/93%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 89%/84%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 39%/25%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

6 июля канцелярия главы правительства Израиля объявила о достижении соглашения с Южной Кореей о незамедлительной передаче в эту страну 700 тысяч доз вакцины Pfizer против коронавируса. В свою очередь, Южная Корея обязалась вернуть Израилю такое же количество доз вакцины Pfizer из будущего заказа в сентябре-октябре 2021 года. Компания Pfizer была уведомлена о достижении этого соглашения.

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Ревакцинация и возможное ужесточение карантина

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта" и снятия карантинных ограничений.

В то же время, в минздраве подчеркивают, что вакцинация обеспечивает на 93% защиту от развития тяжелой формы заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось: в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу. По данным 13-го телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку. Это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце текущего месяца.

Сайт "Мако" писал, что на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация, будет расширен.

4 июля сайт Ynet публиковал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре.

6 июля состоялось очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Обсуждался вопрос о введении некоторых карантинных ограничений. Новых решений принято не было.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Начиная с 29 июня, каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступило в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного" списка.

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.