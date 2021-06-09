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NEWSru.co.il :: В Израиле9 июня 2021 г., 17:17

Пожарные локализовали очаги возгорания возле Иерусалима

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Пожарной службе удалось локализовать очаги возгорания возле Иерусалима

Пожарным удалось локализовать и взять под контроль все очаги возгорания в пригородах Иерусалима. Об этом радиостанции "Кан Бет" сообщил начальник Управления пожарной охраны и службы спасения генерал-лейтенант Дади Симхи.

Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман заявил, что первоочередная задача полиции - помочь жителям населенных пунктов, в которых проводилась эвакуация вернуться к обычной жизни.

В тушении огня в иерусалимских горах участвовали более 70 пожарных расчетов, 10 самолетов пожарной авиации и два вертолета.


Пожарная служба сообщила, что в течение вечера и всей ночи пожарные расчеты будут находиться в иерусалимских горах с тем, чтобы убедиться, что нет повторных возгораний.

Около 17:00 возобновилось движение поездов на линии между Герцлией и Иерусалимом.

Два сильнейших пожара бушевали днем 9 июня в иерусалимских горах: возле Неве Илана и Ар Эйтан. Из-за пожара было прервано заседание Окружного суда Иерусалима, где проходили слушания по делу 4000.

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