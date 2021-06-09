Утвержден порядок приведения к присяге нового правительства

Организационная комиссия парламента утвердила дату и время приведения к присяге правительства Лапида-Беннета. Пленарное заседание Кнессета начнется в 16:00 воскресенья, 13 июня.

В соответствии с принятым решением, заседание откроется выступлением будущего премьер-министра Нафтали Беннета. Он представит состав правительства, основную его программу, распределение министерств.

После него выступит сменный премьер-министр Яир Лапид. Затем слово будет предоставлено "главе крупнейшей фракции, не являющейся частью коалиционных соглашений", то есть Биньямину Нетаниягу.

После этого начнется фракционная дискуссия, в ходе которой каждая фракция получит девять минут на выступление. Затем состоится голосование по выборам спикера Кнессета. Предположительно этот пост займет депутат Мики Леви ("Еш Атид"). И только после этого ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству.

Традиционная фотосессия в президентской канцелярии состоится 14 июня. Ожидается, что в этот же день вступит в должность новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Коалиционные соглашения должны быть представлены в секретариат Кнессета не позднее полудня 11 июня.

В настоящий момент продолжаются попытки прийти к коалиционному соглашению между партиями. До сих пор сохраняются разногласия по некоторым вопросам, однако ни у кого нет сомнений в том, что соглашения будут подписаны.