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NEWSru.co.il :: В Израиле9 июня 2021 г., 14:21

Возле Иерусалима бушуют пожары, железнодорожное сообщение со столицей прервано

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Возле Иерусалима бушуют пожары, железнодорожное сообщение со столицей прервано Возле Иерусалима бушуют пожары, железнодорожное сообщение со столицей прервано Пожар в Ар а-Руах возле Неве Илана

Два сильнейших пожара бушуют в настоящий момент в иерусалимских горах. Один пожар вспыхнул в Ар а-Руах возле Неве Илана, а второй в Ар Эйтан.

Не менее тридцати расчетов пожарной охраны принимают участие в тушении огня.

Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировала поселок Натаф. По словам представителей службы пожарной охраны, сохраняется угроза домам в населенном пункте Яд а-Шмона.

Прервано железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 блокировано на участке в районе развязки Хемед. Закрыто для движения шоссе №425. а также шоссе Ар Адар - Маале а-Хамиша в обоих направлениях.

Жители Иерусалима сообщают об облаке дыма, движущимся в сторону столицы.

Из-за пожара прервано заседание Окружного суда Иерусалима, где слушается дело 4000.

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