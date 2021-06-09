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NEWSru.co.il :: В Израиле9 июня 2021 г., 09:36

Опрос: более 40% израильтян хотя бы раз прибегали к услугам секс-работниц

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Опрос: более 40% израильтян хотя бы раз прибегали к услугам секс-работниц

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Тель-Авивского университета, более 40% израильских мужчин хотя бы один раз прибегали к услугам женщин, занимающихся проституцией.

Исследование было опубликовано в журнале  The Journal of Sex Research. В опросе принимали участие 632 мужчины в возрасте от 18 до 75 лет, половина из которых находятся в браке или постоянных отношениях.

358 опрошенных заявили, что никогда не платили за секс. 204 человека ответили, что неоднократно платили за секс-услуги. 70 человек заявили, что обращались к проституированным женщинам один раз.


Добровольцы набирались через объявления в Facebook и, в том числе, отвечали на вопросы о своем отношении к проституции как к явлению.

Согласно результатам опроса, отношение к проституции и к ее потреблению среди тех, кто ни разу не прибегал к услугам секс-работниц, и тех, кто платил за секс один раз, почти не отличается и является отрицательным. Среди мужчин, которые прибегают к услугам проституированных женщин регулярно, отношение к проституции более положительное.

В 2017 году наша редакция провела  опрос, в ходе которого 25% участников признались, что пользовались услугами проституток: 32% мужчин и 3% женщин.

Напомним, в 2020 году вступил в силу закон, запрещающий прибегать к услугам секс-работников. Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считается уголовным преступлением.

В 2019 году в Израиле проводилось исследование, согласно которому, на тот момент в проституцию в Израиле были вовлечены около 14 тысяч человек, 95% из них – женщины. Особо отмечалось, что примерно 3000 среди них – несовершеннолетние.

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