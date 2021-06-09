Редчайшая находка израильских археологов: куриное яйцо, которому тысяча лет

Археологи Управления древностей, ведущие раскопки в Явне, не поверили своим глазам, когда в колодце, служившем для слива нечистот, они увидели целое куриное яйцо, датируемое периодом исламского владычества. Находке около тысячи лет.

Куриное яйцо – предмет достаточно тривиальный, который в наши дни можно найти в каждом холодильнике. Но, как известно, яйца очень хрупки. "Даже сейчас, в картонной магазинной упаковке, они нередко бьются. А тут яйцо, которому тысяча лет!" - говорит археолог доктор Алла Нагорская, на участке которой была сделана находка.

За все время археологических изысканий в мире было найдено лишь несколько целых куриных яиц. "Фрагменты скорлупы находили неоднократно – и в Граде Давида, и в Кейсарии, в Аполлонии. Но целое яйцо – это редкая находка даже в мировом масштабе", - рассказывает доктор Ли При-Галь, специалист по истории птицеводства.

Алла Нагорская отмечает, что яйцо сохранилось потому, что попало в колодец с нечистотами: отходы человеческой жизнедеятельности защитили его от удара. К сожалению, оно треснуло при извлечении, и большая часть белка и желтка вытекла. Специалисты восстановили целостность оболочки, оставшегося количества должно хватить для установления ДНК.

Кур в Эрец-Исраэль начали разводить около 2300 лет назад – в эллинистическую эпоху. Однако их важность значительно возросла в исламскую эпоху, когда практически прекратилось потребление в пищу свинины. "Люди искали альтернативный источник белка, животное небольших размеров, чье мясо не успеет испортиться. Этим источником стала курица и куриные яйца", - говорит При-Галь.

Как яйцо оказалось в сливном колодце, установить уже не удастся. Но из него же были извлечены и другие артефакты, такие как костяные куклы, характерные для исламской эпохи. Их использовали в играх дети, жившие за тысячу лет до нас.