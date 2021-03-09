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NEWSru.co.il :: В Израиле9 марта 2021 г., 13:25

Религиозный мальчик нашел в Негеве древний женский амулет

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11-летний житель Беэр-Шевы Цви Бен-Давид гулял с семьей в районе ручья а-Бсор в Западном Негеве, когда его взгляд наткнулся на выступивший из земли необычный предмет, который оказался миниатюрной глиняной фигуркой женщины.

Мама мальчика Мирьям, экскурсовод по профессии, сразу поняла, что находка – древний артефакт, и связалась с Управлением древностей. Фигурка была передана главному археологу Западного Негева Орену Шмуэли, а Цви получил почетную грамоту в знак благодарности за гражданскую ответственность.

"Это удивительная находка. В Израиле известна только еще одна такая же фигурка женщины, датируемая VI-V веками до н.э. – концом Железного века или периодом персидского владычества, временем разрушения Первого храма и последующего возвращения в Сион", – говорит Орен Шмуэли.

Фигурка, высота которой семь сантиметров, а ширина – шесть, представляет собой женский торс с обнаженной грудью и покрытой платком головой. Руки женщины сложены под грудью, а черты лица, за исключением большого носа, изображены схематично.

По словам археологов, подобные фигурки были широко распространены в эпоху Первого храма и служили амулетами, призванными защитить дом от несчастий, принести изобилие и процветание. Прежде всего, они служили оберегом детей и матерей – ведь в ту эпоху не более трети рожденных доживали до взрослого возраста, а смерть при родах была распространенным явлением.

"Проявленная Цви гражданская ответственность позволит нам лучше понять обычаи и повседневную жизнь в библейскую эпоху, заложенное в человеческой природе стремление обращаться к изображениям", – говорят ученые.


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