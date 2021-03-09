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NEWSru.co.il :: В Израиле9 марта 2021 г., 22:42

Получено разрешение на один авиарейс в Москву. Минтранс обещает, что будут еще вывозные рейсы

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Получено разрешение на один авиарейс в Москву. Минтранс обещает, что будут еще вывозные рейсы

Во вторник, 9 марта, министр транспорта Мири Регев отдала распоряжение сотрудникам своего ведомства согласовать с министерствами иностранных дел и здравоохранения организацию полетов из международного аэропорта имени Бен Гуриона по четырем новым направлениям: Москва, Афины, Рим, Адис-Абеба.

Министерство транспорта сообщило, что в ближайшие часы будут даны разрешения на одноразовые полеты по этим направлениям. В случае необходимости, будут организованы дополнительные рейсы.

Депутат Кнессета Йоэль Развозов ("Еш Атид") сообщил нашей редакции, что, как заявили ему в министерстве транспорта, речь идет пока об одном рейсе из Москвы. Решение о дальнейшем авиасообщении из российской столицы будет принято позже.


"Я рад, что было получено одобрение на второй эвакуационный рейс. Но пока я не добьюсь регулярных рейсов из Москвы, я не прекращу свою работу. Надеюсь, что министерство транспорта наконец осознает необходимость рейсов из России, где сегодня находятся тысячи израильтян, желающих вернуться на родину", - сказал Развозов.

На данный момент из аэропорта Бен-Гурион осуществляются ежедневные рейсы во Франкфурт, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Киев, а также рейсы в Торонто и Гонконг, которые осуществляются по мере необходимости.

В министерстве транспорта подчеркивают, что при добавлении новых направлений ежедневная квота на количество пассажиров, принимаемых Израиль, останется прежней - 3000 пассажиров в сутки.

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