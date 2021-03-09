Отказ минтранса утвердить вылеты из Москвы: партия НДИ подает иск в БАГАЦ

В связи с тем, что министерство транспорта все еще не включило Москву в список городов, из которых могут осуществляться авиарейсы в Израиль, партия "Наш дом Израиль" заявила, что подает иск в БАГАЦ с требованием предоставить гражданам Израиля, которые находятся на постсоветском пространстве, возможность вернуться домой.

"Это не голоса для избирательных урн, это наши граждане, которых нельзя бросить а беде. Их неотъемлемое право на возвращение в свою страну должно быть реализовано, и поэтому я обращусь в Высший суд справедливости с требованием немедленно способствовать возвращению всех, чтобы они могли воспользоваться другим неотъемлемым правом – голосовать на выборах. Я понимаю, что уже сейчас появятся те или иные политические силы, которые будут пытаться воспрепятствовать любому такому шагу из опасения, что голоса репатриантов помогут сменить власть, но мы будем делать все, чтобы люди смогли вернуться домой", – подчеркнул лидер НДИ Авигдор Либерман.

Накануне депутат Кнессета от НДИ Алекс Кушнир направил срочный запрос юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием разобраться, чем продиктованы решения кабинета министров, а особенно министра транспорта Мири Регев ("Ликуд"), не осуществлять рейсы из стран бывшего СССР, в частности, из Москвы. По мнению Кушнира, при принятии решения правительство руководствуется электоральными интересами отдельных партий.

Ранее депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") обратился со срочным письмом к министру транспорта Мири Регев, потребовав незамедлительно включить Москву в список городов, из которых могут осуществляться авиарейсы в Израиль.

Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в пресс-службу министерства транспорта с просьбой объяснить отказ от осуществления рейсов из Москвы, однако в минтрансе эти обращения оставляют без ответа.

Как сообщалось ранее, с 7 марта увеличена квота на въезд в Израиль – пока до 1000 человек в сутки. Ожидается, что со следующей недели квоту увеличат до 3000 человек в сутки. Рейсы пока будут осуществляться из четырех городов – Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Киева. Москвы в этом списке нет.

Согласно решению правительства, вернувшиеся из-за границы граждане Израиля должны будут предъявить результаты проверки на коронавирус перед посадкой в самолет и в Израиле. Вакцинированные или переболевшие граждане по прилете будут освобождены от карантина, остальные будут направляться в карантин в отелях или дома.

Надзор за соблюдением домашнего карантина поручен полиции. Для этого полиции приданы 660 инспекторов из числа госслужащих. Также будет продолжаться продвижение реализации технологических методов надзора за соблюдением карантина, включая электронные браслеты, включая продвижение соответствующего законодательства. Будет рассмотрено предложение полиции увеличить штраф за нарушение карантина с 5000 шекелей до 10000 шекелей.