Walla: президент Украины Зеленский попросил разрешения выступить на пленарном заседании Кнессета и получил отказ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание выступить по зумму на пленарном заседании Кнессета, сообщает журналист портала Walla Барак Равид.

Согласно опубликованной информации, посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук обратился с соответствующей просьбой к спикеру Кнессета Мики Леви. Однако возникла организационная проблема, так как обращение от представителей украинского президента поступило в последний день зимней сессии Кнессета. Источники в парламенте заявили, что нет возможности созвать специальное пленарное заседание для того, чтобы предоставить возможность Владимиру Зеленскому выступить. В качестве альтернативы украинской стороне было предложено провести беседу президента Зеленского с депутатами Кнессета. Такая беседа в зумме отличалась бы от выступления лишь отсутствием публичности.

Как пишет Барак Равид, в МИДе Израиля заявили, что с их стороны нет никаких возражений против публичного выступления Зеленского или закрытой беседы с депутатами. Однако украинская сторона была разочарована реакцией спикера Кнессета. Такие же чувства она вызвала у депутата Кнессета Эли Авидар. Он направил письмо Мики Леви и потребовал созвать внеочередное пленарное заседание или заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. "Реакция, последовавшая на обращение Зеленского, совершенно неприемлема", - заявил Авидар.

Спикер Кнессета Мики Леви так прокомментировал эту публикацию: "Вопреки опубликованному, спикер парламента не отказывал президенту Украины в возможности выступить перед депутатами. Более того, послу Украины было заявлено, что для Кнессета большая честь принять президента Украины. Однако 9 марта заканчивается сессия, и сразу после начала парламентских каникул в зале заседаний начнется ремонт. Поэтому президенту Зеленскому было предложено провести официальную беседу с депутатами".

В настоящий момент неизвестно, выступит ли украинский президент перед израильскими парламентариями, и в каком формате.