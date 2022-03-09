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NEWSru.co.il :: В Израиле9 марта 2022 г., 17:45

"Шиба" отправляет в Украину оборудование и медиков для полевого госпиталя

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"Шиба" отправляет в Украину оборудование и медиков для полевого госпиталя

В ближайшие несколько дней из Израиля вылетит самолет с оборудование для полевого госпиталя, который открывает под Львовом медицинский центр "Шиба" в сотрудничестве с министерством здравоохранения и больничной кассой "Клалит".

25 тонн оборудования будут доставлены самолетом в Польшу, а оттуда его переправят в небольшой населённый пункт недалеко от Львова, где будет открыт полевой госпиталь. Оборудование сопровождает группа специалистов, которая будет строить госпиталь.

Вслед за оборудованием, уже в ближайшие выходные, в Украину отправятся медицинский и другой персонал больницы - около 80 человек.


Ранее на территории медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере была построена симуляция полевого госпиталя и проведены учения медиков для работы в полевых условиях. Подготовка длилась около недели, после чего оборудование было разобрано и подготовлено к отправке.

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Израиль создаст полевой госпиталь в Украине

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