"Шиба" отправляет в Украину оборудование и медиков для полевого госпиталя

В ближайшие несколько дней из Израиля вылетит самолет с оборудование для полевого госпиталя, который открывает под Львовом медицинский центр "Шиба" в сотрудничестве с министерством здравоохранения и больничной кассой "Клалит".

25 тонн оборудования будут доставлены самолетом в Польшу, а оттуда его переправят в небольшой населённый пункт недалеко от Львова, где будет открыт полевой госпиталь. Оборудование сопровождает группа специалистов, которая будет строить госпиталь.

Вслед за оборудованием, уже в ближайшие выходные, в Украину отправятся медицинский и другой персонал больницы - около 80 человек.

Ранее на территории медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере была построена симуляция полевого госпиталя и проведены учения медиков для работы в полевых условиях. Подготовка длилась около недели, после чего оборудование было разобрано и подготовлено к отправке.