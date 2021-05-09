Трагедия на Мероне: неделю спустя. Репортаж с места событий

Спустя неделю после событий на горе Мерон, где в ночь на 29 апреля погибли 45 человек, корреспонденты NEWSru.co.il Алла Гаврилова и Габи Вольфсон побывали на месте трагедии.

Комплекс гробницы Шимона Бар-Йохая (РАШБИ) на горе Мерон, как обычно, полон молящихся. Кто-то празднует "халаке" с песнями и танцами, синагоги забиты людьми, горы мусора, идет оживленная торговля, стоянки почти полные.

На том пятачке, где произошла повлекшая за собой 45 смертей давка, особенно людно. Религиозные и светские посетители толпятся на пандусе и лестнице, где погибли люди – зажигают свечи, пытаются восстановить последовательность событий, обсуждают трагедию. Кто-то молится, молодежь поет песни, пары делают селфи, несколько человек собирают пожертвования в пользу семей погибших.

Часть пятачка присыпана песком – в основном на резком повороте, после которого довольно крутой пандус со скользким покрытием из "нержавейки" переходит в не менее крутую и скользкую бетонную лестницу. В вечер Лаг ба-Омера никакого песка там не было – это не мера предосторожности, а способ скрыть следы крови.

В тот вечер это место выглядело иначе. Чтобы вынести погибших и раненых, спасатели и сами участники мероприятия разобрали высокий жестяной забор, закрывающий доступ к узкому проходу, через который тысячи молящихся пытались покинуть территорию комплекса. Позже выяснится, что и забор, и постройки вокруг, между которыми втиснут узкий и крутой спуск, и сам этот проход были построены незаконно, без разрешения властей. Неделю назад проход был разделен на две части перилами, которые сломаны под натиском толпы.

Разбираться в том, как и кто это допустил, будет государственная комиссия, если таковая будет создана. Отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицией (МАХАШ), уже ведет расследование обстоятельств трагедии. Мы же попытались восстановить картину событий, пройдя эти несколько сотен метров, отделяющих трибуны с хасидами "Толдот Аарон" от выхода из комплекса.

Как ранее сообщали СМИ, инженеры компании, нанятой министерством религий, проверили состояние самих трибун, но не выход из комплекса. Трибуны были найдены удовлетворительными, что стороннему наблюдателю кажется странным, учитывая их состояние – высокие ступени, отсутствие поручней, в некоторых местах дерево вместо металла и так далее.

Итак, после торжественного разжигания огня, тысячи человек устремляются к выходу, который выглядит как "бутылочное горлышко".

Еще в 2015 году в том же месте полиция и спасатели не могли пробраться сквозь толпу, чтобы вынести человека, которому стало плохо во время празднования Лаг ба-Омера. В 2018 году ультраортодоксальный журналист Арье Эрлих писал с места событий, что следует запретить праздник на трибунах "Тольдот Аарон", пока не будет сделан безопасный выход. Раввин Мордехай Гальперин, который до 2018 года был главой управления поселка Мерон, рассказал после трагедии сайту "Давар", что, по плану строительства комплекса, выход из площадки, принадлежащей "Толдот Аарон", должен был быть в другой точке, однако одна из семей поселка построила в этом месте дом. Гальперин утверждает, что подавал против незаконного строительства в суд, но его иск был отклонен.

Но не нужно далеко ходить. За восемь дней до Лаг ба-Омера на Мероне побывали представители пожарной службы, обязанные проверять участки перед проведением массовых мероприятий.

В рапорте пожарной службы, который сейчас в числе прочих улик проверяется МАХАШ и который был на минувшей неделе опубликован порталом Ynet, приводятся требования к организаторам мероприятия на трибунах "Толдот Аарон". В частности, в рапорте подчеркивается, что если число участников превысит 9 тысяч человек, необходимо построить четыре выхода из комплекса. Рапорт был проигнорирован.

Позже станет известно, что эвакуация пострадавших была также затруднена из-за того, что выезд для машин скорой помощи оказался перекрыт.

Как известно, организация любого массового мероприятия (свыше 500 человек) под открытым небом требует лицензии. Однако выясняется, что есть исключения под названием "Народные торжества". Так, массовые мероприятия на День независимости, организуемые государством и местными властями, а также религиозные мероприятия, могут проходить без того, чтобы у их организаторов было разрешение на проведение мероприятия (а для получения разрешения требуется пройти проверки на соответствие длинному списку стандартов безопасности). "Народное торжество" на горе Мерон в этом году унесло жизни 45 человек и покалечило еще десятки.